что такое право собственности?

География
что такое право собственности?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Право собственности — совокупность правовых норм, закрепляющих присвоенность вещей отдельным лицам и коллективам.
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