даны два числа .если первое число умножить на 2,то полученное число будет на 1 больше второго,если второе число умножить на 2 , то полученное число будет на 55 больше первого . найти числа .

Алгебра
даны два числа .если первое число умножить на 2,то полученное число будет на 1 больше второго,если второе число умножить на 2 , то полученное число будет на 55 больше первого . найти числа .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - первое y- второе число   2x - y =1  -> y=1+2x 2y -x =55   ->2(1+2x)-x=55   -> 3x=53  -> x=53/3   x=53/3 y=1+106/3
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