даны два числа .если первое число умножить на 2,то полученное число будет на 1 больше второго,если второе число умножить на 2 , то полученное число будет на 55 больше первого . найти числа .

Алгебра

даны два числа .если первое число умножить на 2,то полученное число будет на 1 больше второго,если второе число умножить на 2 , то полученное число будет на 55 больше первого . найти числа .

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