Автомобиль движется со скоростью 72 км. в час, мощность двигателя 600 кВт., его КПД - 30%. Определить расход бензина на пути в 1 км
Физика
Автомобиль движется со скоростью 72 км. в час, мощность двигателя 600 кВт., его КПД - 30%. Определить расход бензина на пути в 1 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При движении со скоростью 72 км/ч (= 20м/с) путь в 1 км проходится за время t = 1000/20 = 50c Работа двигателя на это пути равна А = Р*t = 600000*50 = 30 МДж Для совершения этой работы нужна энергия сгорания топлива Q = A / кпд = 30 / 0,3 = 100 МДж Для этого нужно бензина: m = Q / q = 100 / 41,87 = 2,39 кг
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