СРОЧНО НУЖНО!! Тропы из стихотворения Рубцова : к примеру, там звезда горела - олицитворение Звезда полей во мгле заледенелой Остановившись, смотрит в полынью. Уж на часах двенадцать прозвенело, И сон окутал родину мою... Звезд...

Литература

СРОЧНО НУЖНО!! Тропы из стихотворения Рубцова : к примеру, там звезда горела - олицитворение Звезда полей во мгле заледенелой Остановившись, смотрит в полынью. Уж на часах двенадцать прозвенело, И сон окутал родину мою... Звезда полей! В минуты потрясений Я вспоминал, как тихо за холмом Она горит над золотом осенним, Она горит над зимним серебром... Звезда полей горит, не угасая, Для всех тревожных жителей земли, Своим лучом приветливым касаясь Всех городов, поднявшихся вдали. Но только здесь, во мгле заледенелой, Она восходит ярче и полней, И счастлив я, пока на свете белом Горит, горит звезда моих полей...

Автор: Гость