Исследуйте на экстремум и найдите критические точки данной функции: y = - x^4 +8x^2 - 7
Алгебра
Исследуйте на экстремум и найдите критические точки данной функции: y = - x^4 +8x^2 - 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y =-x^4 +8x^2-7 y'=16x-4x³ 16x-4x³=0 4x(4-x²)=0 крит.точки:-2,0,2 y(-2)=-23 y(0)=0+0-7=-7 y(2)=9 max=9 min=-23
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