Исследуйте на экстремум и найдите критические точки данной функции:  y = - x^4 +8x^2 - 7

Алгебра
Исследуйте на экстремум и найдите критические точки данной функции:  y = - x^4 +8x^2 - 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y =-x^4 +8x^2-7 y'=16x-4x³     16x-4x³=0     4x(4-x²)=0     крит.точки:-2,0,2 y(-2)=-23 y(0)=0+0-7=-7 y(2)=9 max=9 min=-23
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