под картофель в хозяйстве занята в 5 раз большая площадь.чем под морковь а всего под картофель и морковь занято 27 га . какая площадь занята под картофель?
Математика
под картофель в хозяйстве занята в 5 раз большая площадь.чем под морковь а всего под картофель и морковь занято 27 га . какая площадь занята под картофель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть площадь под морковь = x га, тогда площадь под картофель 5x га. Так как общая площадь 27 га, то составлю уравнение: x+5x = 27 6x = 27 x = 4.5 га - под морковь 1)4.5 * 5 = 22.5(га) - занято под картофель
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