под картофель в хозяйстве занята в 5 раз большая площадь.чем под морковь а всего под картофель и морковь занято 27 га . какая площадь занята под картофель?

Математика

под картофель в хозяйстве занята в 5 раз большая площадь.чем под морковь а всего под картофель и морковь занято 27 га . какая площадь занята под картофель?

Автор: Гость