Скорость передачи данных модемом по протоколу V.34 составляет 28800 бит/с. При помощи данного протокола необходимо передать файл размером 36000 байт. Определите время передачи файла в секундах. решил
Экономика
Скорость передачи данных модемом по протоколу V.34 составляет 28800 бит/с. При помощи данного протокола необходимо передать файл размером 36000 байт. Определите время передачи файла в секундах. решил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так як 1байт має 2 біти, то 36000*2=72000 72000/28800=2,5 (28800 - швидкість модема) Відповідь:2,5с
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