Вообразите ,что вы участник  дискусии на тему " Можно ли перевоспитать преступника ,достигшего зрелого возраста?".Какую позицию в ходе обсуждения заняли бы вы по данному вопросу ? Приведите возможные доводы,подтверждающие ващу ...

География
Вообразите ,что вы участник  дискусии на тему " Можно ли перевоспитать преступника ,достигшего зрелого возраста?".Какую позицию в ходе обсуждения заняли бы вы по данному вопросу ? Приведите возможные доводы,подтверждающие ващу позицию.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная тема данного вопроса следующая:меняются ли люди со временем? некоторые утверждают,что да,многие настаивают на том,что человек,предавши,или укравши,в общем,совершивши что - либо плохое,обязательно повторит свой поступок.В ходе нашей дискусии я более склонна к предположению о том,что люди меняются.Многие скажут,что это наивно,но я считаю,что доброта и доброжелательность могут многое изменить.
Гость:
Перевоспитать данного преступника невозможно,т.к если за всю свою жизнь он не поменял свое поведение-то с чего он будет дедать это сейчас. как говориться горбатого могила только исправит.  характер формируется с раннего возраста.
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