Почему в истор.словах :Избегать, прибегнуть... только исторически выделяется корень: бег?
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Почему в истор.словах :Избегать, прибегнуть... только исторически выделяется корень: бег?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
может потому что это однокоренные слова :)
Гость:
потому что это однокоренные слова.
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