Почему в истор.словах :Избегать, прибегнуть... только исторически выделяется корень: бег?

Русский язык
Почему в истор.словах :Избегать, прибегнуть... только исторически выделяется корень: бег?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
может потому что это однокоренные слова :)
Гость:
потому что это однокоренные слова.    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Напишите пожалуйста доклад тема:"Компьютер"
Ответить
Экономика
Скорость передачи данных модемом по протоколу V.34 составляет 28800 бит/с. При помощи данного протокола необходимо передать файл размером 36000 бай...
Ответить
Литература
пересказ рассказа "Дары волхвов" от лица Джима!!!!!!!!
Ответить
Английский язык
leisure is time for doing something useful  (comment)
Ответить
Геометрия
Сколько сторон имеетправильный n-угольник ,если:а)его внутр.угол = 170 грудусов;б)его внешний угол равен 12 градусов.?
Ответить