на дачном участке сделали 2 грядки прямоугольной формы с одинаковыми периметрами. длина первой грядки 1 м 4 дм, а ширина 1 м 2 дм. длина второй грядки - 1 м 9 дм. найди ширину второй грядки.
Математика
на дачном участке сделали 2 грядки прямоугольной формы с одинаковыми периметрами. длина первой грядки 1 м 4 дм, а ширина 1 м 2 дм. длина второй грядки - 1 м 9 дм. найди ширину второй грядки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Периметр 1 гр=(1,4+1,2)*2=5,2 м 2.полупериметр = 5,2/2 = 2,6м 3. 2,6-1,9=0,7 м Ответ: ширина = 0,7 м
Гость:
1)1м 4дм+1м 2дм* 2=5м 2 дм; 2)5м 2дм:2-1м 9 дм=7дм 7дм ширина второго прямоугольника
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