на дачном участке сделали 2 грядки прямоугольной формы с одинаковыми периметрами. длина первой грядки 1 м 4 дм, а ширина 1 м 2 дм. длина второй грядки - 1 м 9 дм. найди ширину второй грядки.

Математика

на дачном участке сделали 2 грядки прямоугольной формы с одинаковыми периметрами. длина первой грядки 1 м 4 дм, а ширина 1 м 2 дм. длина второй грядки - 1 м 9 дм. найди ширину второй грядки.

Автор: Гость