людииии помогите пожалуйста))решить уравнение) 4 cos^2x+11cosx-3=0
Алгебра
людииии помогите пожалуйста))решить уравнение) 4 cos^2x+11cosx-3=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 cos^2x+11cosx-3=0 cosx=t 4t^2+11t-3=0 D=121+48=169 t1=-11+13/8=1/4 t2=-11-13/8=-3 не подходит - меньше -1 cosx=1/4 x=+-arccos1/4+2pk;k принадлежит Z
Гость:
4 cos^2x+11cosx-3=0 D=121+48=169 cosx=1/4 cosx=-3 - не подходит,тк -1
x=плюс минус arccos1/4+ 2pi*k k -целое число
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