географическое положение моря лаптевых  ,город Архангельск ,озеро Чад , ,город магадан ,мыс Горн ,Карибское море ,  , Париж , ПОЖАЛУЁСТА ЭТО НАЭКЗАМЕН )

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Море Лаптевых расположено между полуостровом Таймыр и островами Северная Земля на западе и Новосибирскими островами на востоке.Арха́нгельск — город на севере европейской части России.Озеро Чад находится в центральной Африке.Магада́н — город и порт на северо-востоке Российской Федерации.Мыс Горн расположен на острове Горн, омываемом водами пролива Дрейка. Карибское море находится между Центральной и Южной Америкой, рядом с Ямайкой.Париж расположен в северной части центральной Франции, в регионе Иль-де-Франс на берегах реки Сены.