какие альтернативные точки зрения на принцип построения единого многонационального государства существовали в советском руководстве? Автор проекта и суть проекта. Пожалуйста помогите.

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В.И.Ленин как руководитель партии большевиков стал инициатором, данного проекта. В 1922 году была образована СССР. После Гражданской войны Советское руководство столкнулось с рядом проблем национального характера, многие страны не хотели входить в СССР, а хотели иметь право полный независимости и автономии. В начале своего пути партия большевиков и её политический аппарат согласились на данные условия, но позже эти республики должны были войти в союз, либо мирным путем, либо принуждением, так до 1940 года складывалось Советское государства, собирая остатки бывших территории Российской империи.