назвать особенности морей Северного Ледовитого океана. Какое значение имеет Северный морской путь для хозяйственной жизни страны россии

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Се́верный Ледови́тый океа́н (англ. Arctic Ocean, дат. Ishavet, норв. и нюнорск Nordishavet) — наименьший по площади океан Земли, расположен между Евразией и Северной Америкой. Площадь 14,75 миллионов км², средняя глубина 1225 м, наибольшая глубина 5527 м в Гренландском море[1]. Объём воды 18,07 миллионов км³. К Северному Ледовитому океану примыкают территории Дании (Гренландия), Исландии, Канады, Норвегии, Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки. Россия Статус российской арктической зоны был впервые определён в ноте Министерства иностранных дел Российской империи от 20 сентября 1916 года. Она определяет российскими владениями все земли, находящиеся на продолжении на север Сибирского континентального плоскогорья. Меморандум Народного комиссариата иностранных дел СССР от 4 ноября 1924 года подтвердил положения ноты 1916 года. Постановлением Президиума ЦИК СССР «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане» от 15 апреля 1926 года был определён правовой статус арктических владений Советского Союза. Постановление ЦИК объявляло, что «территорией Союза ССР являются все как открытые, так и могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова, не составляющие к моменту опубликования настоящего постановления признанной правительством Союза ССР территории каких-либо иностранных государств, расположенные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья Союза ССР до Северного полюса в пределах между меридианом 32 градуса 4 минуты 35 секунд восточной долготы от Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы через триангуляционный знак на мысу Кекурском, и меридианом 168 градусов 49 минут 30 секунд западной долготы от Гринвича, проходящим по середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы островов Диомида в Беринговом проливе». Принадлежность этих территорий к Российской Федерации официально не оспаривается ни одним арктическим государством. Общая площадь полярных владений СССР составила 5,842 миллиона км²[34].