метод интервалов помогите пожалуйста |x+1|+|x-2|=8
Алгебра
метод интервалов помогите пожалуйста |x+1|+|x-2|=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
числовая ось делится точками -1 и 2 на 3 интервала -x-1-x+2=8 -2x=7 x=-3,5 x<=-1 x+1-x+2=8 -1
=2 ответ х=-3,5 и х=4,5
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