Дать название следующим соединениям и опредилить их класс:Cr2O3,KBr,Al(NO3)3,H2CO3,Zn(OH)2,Na2SO4,N2O5,LiOH,HI.CuCl2  

Химия
Дать название следующим соединениям и опредилить их класс:Cr2O3,KBr,Al(NO3)3,H2CO3,Zn(OH)2,Na2SO4,N2O5,LiOH,HI.CuCl2  
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Оксид хрома(III)- оксид Бромид калия - соль Нитрат алюминия - соль Угольная кислота - кислота Гидроксид цинка - амфотерный гидроксид Сульфат натрия - соль Оксид азота (V) - оксид Гидроксид лития - щёлочь(основание) Иодоводород - кислота  Хлорид меди (II) - соль 
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