Существует ли связь между духовной нищетой личности (пренебрежительным отношением к учебе,завистью,жадностью,примитивным времяпрепровождением) и совершением преступлений?
География
Существует ли связь между духовной нищетой личности (пренебрежительным отношением к учебе,завистью,жадностью,примитивным времяпрепровождением) и совершением преступлений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К этому вопросу необходимо подойти с разных точек зрения.Первая позиция,заключённая в том,что конечно же связь ,выраженная в разных критериях существует.Основывается она на предположении , что челове с низким культом и подавленными морально-этическими сторонами своей личности,не может встать на ноги и благородно преодолеть жизненные препятсвия.Такой человек будет искать "лёгкие" пути.Именно такой человек способен пойти на подлое и низкое преступление,просто не справясь со своими проблемами.Но если поразмышлть над этим вопросом более глобально,то можно заметить,что многие просто из-за своих недостатков,протсо из чувства неполноценности и какой либо глубокой душевной травмы могут пойти на преступление,они могут быть не злобыми,а просто слабыми.Я считаю что таких людей надо в большей мере жалеть и лечить,чем судить.
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