Ядро атома изотопа азота 7 14N поглощает нейтрон 0 1n, испускает протон 1 1Н и превращается в ядро Х. Ядром какого изотопа является ядро X
Физика
Ядро атома изотопа азота 7 14N поглощает нейтрон 0 1n, испускает протон 1 1Н и превращается в ядро Х. Ядром какого изотопа является ядро X
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 14 N + 0 1n = 1 1H + 6 14X -> X - C(изотоп углерода) так как его порядковый номер равен 6.
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