Пословица утверждает "не в деньгах счастье".Как развивалась бы экономика человечества,если бы для всех людей эта пословица была бы неукоснительным руководством к действию? как бы работал рынок труда в мире,где людям было бы срв...

Гость: Гость:

Здравствуй!) лично моё мнение на этот счёт является таковым: если бы для людей(абсолютно всех,без исключения) было бы всё равно кто сколько зарабатывает,а трудились бы они только для собственного удовлетворения потребности в работе,то таких терминологий как "заработок" и "деньги" не было бы вообще.И что там говорить? я считаю мир стал бы куда более добрее и бескорыстнее.=)