Пожалуйста помогите написать  сочинение-рассуждение  на тему "самое хорошее свойство человека". Заранее спасибо.

Гость: Гость:

Сколько много в мире людей...И у всех свои преимущества! Вот этот умный, а вот этот добрый. Но,что-же самое важной в нашем мире,или даже во вселенной?Ведь система оценки у каждого своя, ито,что не приемлемо для одного может являться нормой для другово.На мой взгляд,хотя некоторые,или даже многие могут со мной не согласиться самое важное в нашей мирской каруселе-это отзывчивость! Ведь есои человек не будет отзывчивым он не будет добрым и т.д. А представьте на сколько будел краше мир когда,все невзгоды улетучаться в небеса, и когда мир наполниться не теми людьми которые наполняют его сейчас,которые готовы убить,за новый,крутой телефон,а люди,которые искрене порадуються за тебя! Вот моё мнение, а мне интересно разделяите ли вы его?