определите нули функции y=x^2+3x Помогитее) И желательно с объяснением
Алгебра
определите нули функции y=x^2+3x Помогитее) И желательно с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=0 x^2+3x=0 с игреком все понятно решаем с x-ом x*(x+3)=0 один из множителей должен быть равен 0 итак: x=0 x+3=0 x=-3 Итог: y=0 при x =0;-3
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