Признать целесообразным заключение договора между советскими республиками Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Армении и РСФСР о формальном вступлении первых в состав РСФСР о чем идет речь в документе? подробнее расскажит...

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ОБРАЗОВАНИЕ СССР (1922-1924 гг.) Шесть советских социалистических республик: РСФСР, УССР, БССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР и две народные советские республики: Бухарская (бывшее Бухарское ханство) и Хорезмская (бывшее Хивинское Ханство) продолжали сближение уже в условиях мира. Укреплялись экономические и политические связи. Вот некоторые факты: - в конце 20-начале 21 г. правительство РСФСР выделило Армянской ССР денежную ссуду в 3 млрд. руб., направило эшелон - с товарами первой необходимости, 325 тыс. пуд. зерна, 5 тыс. пуд. сахара; - из Азерб. ССР в Армению было послано 50 вагонов хлеба, 36 тыс. пуд. нефти; - в 1920 г. в составе РСФСР были провозглашены автономые республики: Туркестанская и Киргизская, всего в состав РСФСР входили 8 автономных республик и II автономных областей; - в 1920 - 21 гг. между РСФСР и др. республиками были заключены договоры о военно-хозяйственном союзе; - в 1922 г. на Генуэзской конференции делегация РСФСР представляла все советские республики; - в марте 1922 г. Грузия, Армения и Азербайджан заключили договор об образовании Закавказской Социалистической Федерации Советских Республик (ЗСФСР).