решите пожалуйста Найдите область значений функции y= 2 в степени x+(1/x)
Алгебра
решите пожалуйста Найдите область значений функции y= 2 в степени x+(1/x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
lim(x стремится к + бесконечности) (2^(1+(1/x)) = +бесконечности lim(x стремится к - бесконечности) (2^(1+(1/x)) = 0 область значений y>0
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