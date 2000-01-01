вычислите внутренний и внешний углы правильного двадцатисемиугольника?помогите пожалуйста 

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Сумма углов многоугольника находится по формуле 180(n-2) Сумма углов двадцатисемиугольника равна 180*25=4500 Один внутренний угол в нем равен 4500:27=166 ⅔° Внешний угол 180-166 2/3=13 ⅓°