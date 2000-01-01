Помогите, пожалуйста!приведите не менее двух уравнении реакции в молекулярном виде, соответствующих ионному уравнению Cu(OH)2+2H=Cu+2H2OЗаранее спасибо:)

Химия
Помогите, пожалуйста!приведите не менее двух уравнении реакции в молекулярном виде, соответствующих ионному уравнению Cu(OH)2+2H=Cu+2H2OЗаранее спасибо:)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu(OH)2 +2 HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O  Ионные уравнения:  Пoлное:  Cu(OH)2 +2H(+) + 2NO3(-) → Cu(2+ )+ 2NO3(- )+ 2H2O  Краткое  Cu(OH)2 +2H(+) → Cu(2+) +2H2O 
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