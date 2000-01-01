Помогите, пожалуйста!приведите не менее двух уравнении реакции в молекулярном виде, соответствующих ионному уравнению Cu(OH)2+2H=Cu+2H2OЗаранее спасибо:)

Химия

Помогите, пожалуйста!приведите не менее двух уравнении реакции в молекулярном виде, соответствующих ионному уравнению Cu(OH)2+2H=Cu+2H2OЗаранее спасибо:)

Автор: Гость