как связаны слова гражданин и патриот  

Гость: Гость:

Гражданин-это имеется ввиду того что оно социально правовое. А патриот-основан на моральных принципах. Связи в них практически нет,но изъян один тем что гражданин может быть патриотом только своей страны(в которой родился,отвечая на вопрос Гоша 68).