как связаны слова гражданин и патриот
География
как связаны слова гражданин и патриот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гражданин-это имеется ввиду того что оно социально правовое. А патриот-основан на моральных принципах. Связи в них практически нет,но изъян один тем что гражданин может быть патриотом только своей страны(в которой родился,отвечая на вопрос Гоша 68).
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