найти длину окружности если площадь в писаного в неё правильного шестиугольника равна 72√3

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1 способ) R(радиус опис окружности) = a(сторона) Площадь правильного многоугольника определяется по формуле S=nа²/(4tg(360/2n)) Для 6-угольника S=6a²/(4tg(30)) S=6a²/(4·(1/√3)) другими словами: 72√3=6a²√3/4 12=a/4 a²=48 a=4√3 отв: c=2pi·R c=2·pi·4√3=8√3pi 2 способ) чтобы найти длину окружности\.можно воспользоваться вот этой формалой:с=2пиR R можно найти из площади шестиугольника c=