У крестьянина было несколько поросят и несколько ягнят.3 поросёнка и 2 ягнёнка весят 23 кг,а 2 поросёнка и 3 ягнёнка весят 22 кг .сколько весят один поросёнок и один ягнёнок в отдельности?

Математика

У крестьянина было несколько поросят и несколько ягнят.3 поросёнка и 2 ягнёнка весят 23 кг,а 2 поросёнка и 3 ягнёнка весят 22 кг .сколько весят один поросёнок и один ягнёнок в отдельности?

Автор: Гость