У крестьянина было несколько поросят и несколько ягнят.3 поросёнка и 2 ягнёнка весят 23 кг,а 2 поросёнка и 3 ягнёнка весят 22 кг .сколько весят один поросёнок и один ягнёнок в отдельности?
Математика
У крестьянина было несколько поросят и несколько ягнят.3 поросёнка и 2 ягнёнка весят 23 кг,а 2 поросёнка и 3 ягнёнка весят 22 кг .сколько весят один поросёнок и один ягнёнок в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х кг вес поросенка у кг - вес ягненка 3х+2у=23 2х+3у=22 Выразим х из первого уравнения х=(23-2у):3 и подставим во второе 2/3*(23-2у)+3у=22 46/3-4/3 у+3у=22 1 2/3у= 22- 15 1/3 5/3у=6 2/3 у=4 - вес поросенка х=(23-2*4):3=5 кг - вес ягненка
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