меньшая боковая сторона прямоугольной трапеции равна 4см. найдите среднюю линию трапеции, если ее плошадь 36см^2.

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Дано: АВСD-прямоуг трапеция АВ=4 S=36см^2 MK-? решение: 1) S=BA*(BC+AD):2 из формулы площади можно вывести (ВС+АD):2 (ВС+АD):2=S:ВА=36:4=9 так как (ВС+АD):2=МК-средняя линия, следовательно МК=9см Ответ:9 см