Велосипедист стал догонять пешехода,когда между ними было 2,1 км,и догнал его через 0,25 ч. Найдите скорость велосипедиста и скорость пешехода,если скорость пешехода в 3,4 раза меньше скорости велосипедиста.

Математика

Велосипедист стал догонять пешехода,когда между ними было 2,1 км,и догнал его через 0,25 ч. Найдите скорость велосипедиста и скорость пешехода,если скорость пешехода в 3,4 раза меньше скорости велосипедиста.

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