Велосипедист стал догонять пешехода,когда между ними было 2,1 км,и догнал его через 0,25 ч. Найдите скорость велосипедиста и скорость пешехода,если скорость пешехода в 3,4 раза меньше скорости велосипедиста.
Математика
Велосипедист стал догонять пешехода,когда между ними было 2,1 км,и догнал его через 0,25 ч. Найдите скорость велосипедиста и скорость пешехода,если скорость пешехода в 3,4 раза меньше скорости велосипедиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть скорость пешехода х км/ч, тогда скорость велосипедиста 3,4х км/ч. Скорость приближения велосипедиста (3,4х - х) км/ч. По условию задачи с этой скоростью велосипедист догонял пешехода 0,25 часа и проехал 2,1 км. Составляем уравнение: (3,4х-х)*0,25=2,1 2,4х*0,25=2,1 0,6х=2,1 х=3,5 км/ч скорость пешехода скорость велосипедиста 3,4х =3,4*3,5 = 11,9 км/ч ответ:3,5км/ч;11,9 км/ч
Гость:
х - скорость пешехода 3,4х - скорость велосипедиста 3,4х -х = 2,4х (км/ч) - скорость сближения(при движении друг за другом) Скорость=расстояние:время 2,4х=2,1:0,25 2,4х=8,4 х=3,5(км/ч) - скорость пешехода 3,5*3,4=11,9(км/ч) - скорость велосипедиста
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