садовнику надо посадить 16 луковиц тюльпанов и 11 луковиц лилий. Он посадил 23 луковицы. Сколько луковиц осталось посадить садовнику
Математика
садовнику надо посадить 16 луковиц тюльпанов и 11 луковиц лилий. Он посадил 23 луковицы. Сколько луковиц осталось посадить садовнику
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем сколько надо посадить луковиц садовнику 16+11=27 теперь сколько осталось 27-23=4 луковицы осталось
Гость:
16+11=27 - это всего луковиц нужно посадить садовнику 27-23=4 - осталось посадить
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