садовнику надо посадить 16 луковиц тюльпанов и 11 луковиц лилий. Он посадил 23 луковицы. Сколько луковиц осталось посадить садовнику

Математика

садовнику надо посадить 16 луковиц тюльпанов и 11 луковиц лилий. Он посадил 23 луковицы. Сколько луковиц осталось посадить садовнику

Автор: Гость