Докажите,что при всех целых n значение выражения (n-1)n(n+1)(n+2)+1 является квадратом целого числа.
Алгебра
Докажите,что при всех целых n значение выражения (n-1)n(n+1)(n+2)+1 является квадратом целого числа.
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