твір на тему: борімось за чистоту нашого села! (будь ласочка допоможіть, буду вдячна*)
Қазақ тiлi
твір на тему: борімось за чистоту нашого села! (будь ласочка допоможіть, буду вдячна*)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ми маэмо боротися за чистоту нашого села краiни i eciх мicць де ми знаходимось... вiд нас залежить майбутнэ нашого села. нам треба вносити клад у село щоб воно було цвiтущим и гарним.. людина нее здагадуэться яку шкоду вона наносить природi i окружающим людям . ми знаэмо що пластмас дуже довго растворюэться у житти i його дуже багато у селах....треба любити своэ мiсто i боротися за чистоту eciми можливими способами ..чiv бi льше людей прислухаються до мого твiра i вони поймуть що усе залежить вiд чистоти якоi у нас не маэ)
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