твір на тему: борімось за чистоту нашого села! (будь ласочка допоможіть, буду вдячна*)

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твір на тему: борімось за чистоту нашого села! (будь ласочка допоможіть, буду вдячна*)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ми маэмо боротися за чистоту нашого села краiни  i  eciх  мicць  де ми знаходимось... вiд нас залежить майбутнэ нашого села. нам треба вносити клад у село щоб воно було цвiтущим и гарним.. людина нее здагадуэться яку шкоду вона наносить природi i  окружающим людям . ми знаэмо що пластмас дуже довго растворюэться у   житти i  його дуже багато  у селах....треба любити своэ мiсто  i боротися за чистоту eciми можливими способами ..чiv бi льше людей прислухаються до мого твiра i  вони поймуть що усе залежить вiд чистоти якоi у нас не маэ)  
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