MG+H2SO4=MGSO4+S окислить и востановить ПРОСТАВИТ коэффициенТЫ И РЕШИТЬ ПРИ ПОМОЩИ БАЛАНСА
Химия
MG+H2SO4=MGSO4+S окислить и востановить ПРОСТАВИТ коэффициенТЫ И РЕШИТЬ ПРИ ПОМОЩИ БАЛАНСА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MG+H2SO4=MGSO4+S+Н2O MG0-2е->MG+2 S+6-6e->S 0 3MG+4H2SO4=3MGSO4+S+4Н2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Геометрия
Через точку А окружности проведены диаметр АС и две хорды АВ и АD, равные радиусу этой окружности. Найдите углы четырёхугольника ABCD и градусные м...
Химия
расчитать массу бромэтана необходимого для получения 23г этанола, если доли выхода продукта состовляет 75%