MG+H2SO4=MGSO4+S окислить и востановить ПРОСТАВИТ коэффициенТЫ И РЕШИТЬ ПРИ ПОМОЩИ БАЛАНСА

Химия

MG+H2SO4=MGSO4+S окислить и востановить ПРОСТАВИТ коэффициенТЫ И РЕШИТЬ ПРИ ПОМОЩИ БАЛАНСА

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