MG+H2SO4=MGSO4+S окислить и востановить ПРОСТАВИТ коэффициенТЫ И РЕШИТЬ ПРИ ПОМОЩИ БАЛАНСА 

Химия
MG+H2SO4=MGSO4+S окислить и востановить ПРОСТАВИТ коэффициенТЫ И РЕШИТЬ ПРИ ПОМОЩИ БАЛАНСА 
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MG+H2SO4=MGSO4+S+Н2O MG0-2е->MG+2  S+6-6e->S 0 3MG+4H2SO4=3MGSO4+S+4Н2O
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