Земля охлаждалась до тех пор,пока на её поверхности не образовалась кора,и лишь потом из остывшей атмосферы полились дожди,образовавшие разнообразные водоёмы. Где здесь подчинитильная и сочинительная связь?
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Земля охлаждалась до тех пор,пока на её поверхности не образовалась кора,и лишь потом из остывшей атмосферы полились дожди,образовавшие разнообразные водоёмы. Где здесь подчинитильная и сочинительная связь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
перед словом пока-подчинительная(т.к. пока подчинительный союз), перед и-сочинительная(т.к. и-сочинительный союз).
Гость:
Подчинительная связь следует вот здесь: "Земля охлаждалась до тех пор, пока". А сочинительная связь следует вотздесть:" И лишь потом из остывшей атмосферы.."
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