Земля охлаждалась до тех пор,пока на её поверхности не образовалась кора,и лишь потом из остывшей атмосферы полились дожди,образовавшие разнообразные водоёмы. Где здесь подчинитильная и сочинительная связь?

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Земля охлаждалась до тех пор,пока на её поверхности не образовалась кора,и лишь потом из остывшей атмосферы полились дожди,образовавшие разнообразные водоёмы. Где здесь подчинитильная и сочинительная связь?

Автор: Гость