Вчера число учеников,присутствующих на уроках,было в 8 раз больше числа отсутствующих.Сегодня не пришли еще два человека,и оказалось,что число отсутствовавших составляет 20% от числа присутствующих.Сколько всего учеников в классе?

Алгебра
Вчера число учеников,присутствующих на уроках,было в 8 раз больше числа отсутствующих.Сегодня не пришли еще два человека,и оказалось,что число отсутствовавших составляет 20% от числа присутствующих.Сколько всего учеников в классе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
присутствуют - ъ  отсутствуют - ы  вчера:  ъ/ы=8  сегодня:  (ъ-2)/(ы+2)=0,2  реши систему уравнений, сложи ы и ъ, получишь ответ
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