Вчера число учеников,присутствующих на уроках,было в 8 раз больше числа отсутствующих.Сегодня не пришли еще два человека,и оказалось,что число отсутствовавших составляет 20% от числа присутствующих.Сколько всего учеников в классе?

Алгебра

Вчера число учеников,присутствующих на уроках,было в 8 раз больше числа отсутствующих.Сегодня не пришли еще два человека,и оказалось,что число отсутствовавших составляет 20% от числа присутствующих.Сколько всего учеников в классе?

Автор: Гость