Вчера число учеников,присутствующих на уроках,было в 8 раз больше числа отсутствующих.Сегодня не пришли еще два человека,и оказалось,что число отсутствовавших составляет 20% от числа присутствующих.Сколько всего учеников в классе?
Алгебра
Вчера число учеников,присутствующих на уроках,было в 8 раз больше числа отсутствующих.Сегодня не пришли еще два человека,и оказалось,что число отсутствовавших составляет 20% от числа присутствующих.Сколько всего учеников в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
присутствуют - ъ отсутствуют - ы вчера: ъ/ы=8 сегодня: (ъ-2)/(ы+2)=0,2 реши систему уравнений, сложи ы и ъ, получишь ответ
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