моторная лодка,двигаясь против течения реки,проплыла расстояние от турбазы до города за 3 часа,а обратный путь за 2 часа 15 минут.Скорость течения реки 4 км/ч.Какова собственная скорость лодки?
Математика
моторная лодка,двигаясь против течения реки,проплыла расстояние от турбазы до города за 3 часа,а обратный путь за 2 часа 15 минут.Скорость течения реки 4 км/ч.Какова собственная скорость лодки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть собственная скорость равна х км/ч,тогда скорость лодки по течению равна х+4 км/ч,а скорость лодки против течения равна х-4 км/ч.Против течения лодка прошла 3*(х-4) км,а по течению лодка прошла 2,25*(х+4) км. (2часа 15 минут = 2,25 часа) Составляем и решим уравнение: 3*(х-4)=2,25*(х+4) 3x-12=2,25x+9 3x-2,25x=9+12 0,75x=21 x=21:0,75 x=28 (км/ч) - собственная скорость лодки. ответ:28км/ч я уже решала такую
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