В городе планируется построить метрополитен,в котором три линии-Южная,Западная и Кольцевая.Художнику поручено нарисовать схему будушего метрополитена,причем каждая линия должна иметь свой свет.Художник использует три цвета:крас...
Алгебра
В городе планируется построить метрополитен,в котором три линии-Южная,Западная и Кольцевая.Художнику поручено нарисовать схему будушего метрополитена,причем каждая линия должна иметь свой свет.Художник использует три цвета:красный,синий и зеленый. а)Сколько существует возможных вариантов распределения цветов? б)Пречислите все варианты с помощью таблицы.
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