Скажи как ты назовёшь перечисленные ниже предметы во множественном числе. Внимание!!! Окончание [S] не везде! A tree...? A crane...? An ant...? A street? A pond...? An arm...? A box...? A desk...? A pie...? A door...? A ben...
Английский язык
Скажи как ты назовёшь перечисленные ниже предметы во множественном числе. Внимание!!! Окончание [S] не везде! A tree...? A crane...? An ant...? A street? A pond...? An arm...? A box...? A desk...? A pie...? A door...? A bench...? An eg...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
trees,cranes,ants,streets,pounds,arms,boxes,desks,pies,doors,benches,eggs.
Гость:
trees cranes ants street ponds arms boxes desks pies doors benches eggs
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В 2-Х ЦЕХАХ РАБОТАЮТ 624 РАБОЧИХ.ВО ВТОРОМ ЦЕХЕ В 4 РАЗА БОЛЬШЕ РАБОЧИХ,ЧЕМ В ПЕРВОМ.СКОЛЬКО РАБОЧИХ В КАЖДОМ ЦЕХЕ?
Алгебра
Вчера число учеников,присутствующих на уроках,было в 8 раз больше числа отсутствующих.Сегодня не пришли еще два человека,и оказалось,что число отсу...
Математика
моторная лодка,двигаясь против течения реки,проплыла расстояние от турбазы до города за 3 часа,а обратный путь за 2 часа 15 минут.Скорость течения ...
Алгебра
В городе планируется построить метрополитен,в котором три линии-Южная,Западная и Кольцевая.Художнику поручено нарисовать схему будушего метрополите...