На зиму семья заготовила 8двух литровых банок компота.Сколько литров кампота зоготовили?Составь и реши две задачи,обратные данной
Математика
На зиму семья заготовила 8двух литровых банок компота.Сколько литров кампота зоготовили?Составь и реши две задачи,обратные данной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 х2 = 16 литров заготовили ответ:12 литров Заготовили 16 литров компота и разлили по 2 литра в каждую банку.Сколько банок компота заготовили? 1) 16 : 2 = 8 банок компота заготовили. Заготовили 16 литров компота в 8 банок . Какова вместимость 1 банки? 1) 16 : 8 = 2 литра вместимость 1 банки
Гость:
1)8*2=16(л.)-компота заготовили. Насчёт задачей точно не знаю, если честно, поэтому не буду путать.
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