помогите скажите лексическое значение слова озарена
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помогите скажите лексическое значение слова озарена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОЗАРЯТЬ, озарить что, освещать, осиять или обдать светом. Внутреность избы, на картине этой, озаряет двойной свет: луна и огонь. Трою земля озарилась солнцем, трои суток прошло. Он озарился неувядаемою славой. Озаряйся светом науки. Вечернее озаренье солнца. Озарное светило. При внезапном извержении Везувия, в темную ночь, внезапно обдает озаром, озарью. Озаиаться на что, вост. распалиться, разгореться, глядеть жадно, корыстно. Озарился на товар, да и купил гниль! У, собаки озарились на зайца! | Кур. распалиться гневом, вспылить, войти в азарт. См. озой и озорить. Из толкого словаря. Открываешь толковый словарь и ищешь это слово
Гость:
Озарять- значит осветить, обдать светом что-либо. Озарена- помоему в данном случае это слово означает освещенный или освещенная, то есть обданная светом.
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