помогите скажите лексическое значение слова озарена

Гость: Гость:

ОЗАРЯТЬ, озарить что, освещать, осиять или обдать светом. Внутреность избы, на картине этой, озаряет двойной свет: луна и огонь. Трою земля озарилась солнцем, трои суток прошло. Он озарился неувядаемою славой. Озаряйся светом науки. Вечернее озаренье солнца. Озарное светило. При внезапном извержении Везувия, в темную ночь, внезапно обдает озаром, озарью. Озаиаться на что, вост. распалиться, разгореться, глядеть жадно, корыстно. Озарился на товар, да и купил гниль! У, собаки озарились на зайца! | Кур. распалиться гневом, вспылить, войти в азарт. См. озой и озорить. Из толкого словаря. Открываешь толковый словарь и ищешь это слово