Прочитай текст.Найди в нём три части: тезис,доказательства,вывод.Докажи,что этот тип текста относится к рассуждению.Какие глаголы использовал автор для доказательства тезиса?Определи их грамматическую форму. Слово-дело великое....

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Прочитай текст.Найди в нём три части: тезис,доказательства,вывод.Докажи,что этот тип текста относится к рассуждению.Какие глаголы использовал автор для доказательства тезиса?Определи их грамматическую форму. Слово-дело великое.Великое потому,что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их,словом можно служить любви , словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись такого слова,которое разъединяет людей.

Автор: Гость