Прочитай текст.Найди в нём три части: тезис,доказательства,вывод.Докажи,что этот тип текста относится к рассуждению.Какие глаголы использовал автор для доказательства тезиса?Определи их грамматическую форму. Слово-дело великое....
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Прочитай текст.Найди в нём три части: тезис,доказательства,вывод.Докажи,что этот тип текста относится к рассуждению.Какие глаголы использовал автор для доказательства тезиса?Определи их грамматическую форму. Слово-дело великое.Великое потому,что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их,словом можно служить любви , словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись такого слова,которое разъединяет людей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 предложение-тезис.2-доказательство.3-вывод.Этот тип текста относится к рассуждению, т.к. в нем есть утверждение,доказательство и вывод.глаголы:соединить,разъединить,служить.
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