Составь задачи по схемам, используя слово "часть". 23шт ? +-------+--------+-------+-------+ +--------+-------+-------+--------+ ? ...
Математика
Составь задачи по схемам, используя слово "часть". 23шт ? +-------+--------+-------+-------+ +--------+-------+-------+--------+ ? 304кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 2. В магазин привезли 304кг. яблок. Эти килограммы продали 4-м людям но каждому поровну. Сколько килограммов продали людям?
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