С какой скоростью должна лететь хоккейная шайба массой 160г , чтобы ее импульс был равен импульсу пули массой 8 г, летящей со скоростью 600м/с?
Физика
С какой скоростью должна лететь хоккейная шайба массой 160г , чтобы ее импульс был равен импульсу пули массой 8 г, летящей со скоростью 600м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p= m*V p пули = 0,008г*600 = 4,8 Так как p пули = p шайбы -> p шайбы = 4,8 -> V шайбы = 4,8/0,16 = 30.
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