С какой скоростью должна лететь хоккейная шайба массой 160г , чтобы ее импульс был равен импульсу пули массой 8 г, летящей со скоростью 600м/с?

Физика

С какой скоростью должна лететь хоккейная шайба массой 160г , чтобы ее импульс был равен импульсу пули массой 8 г, летящей со скоростью 600м/с?

Автор: Гость