применимы ли законы наследственности к человеку?

Законы наследственности применимы не только к растениям и животным, но и к человеку. От родителей ребенок получает набор генов, определяющих развитие всех признаков.

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Применимы! Человек, в этом плане, ничем не отличается от других животных. Точно так же наследуются доминантные и рецессивные признаки, точно так же передаются наследственные заболевания. Наследственные признаки кодируются генами, находящие в хромосомах, а передача генов от родителей к потомкам происходит в процессе полового размножения.