Два пешехода вышли одновременно из двух пунктов,расстояние между которыми 25 км,и встретились через 2,5 ч. Найдите скорость каждого из них,если один прошёл до встречи расстояние в 1,5 раза больше,чем другой.   решите задачу сис...

Алгебра
Два пешехода вышли одновременно из двух пунктов,расстояние между которыми 25 км,и встретились через 2,5 ч. Найдите скорость каждого из них,если один прошёл до встречи расстояние в 1,5 раза больше,чем другой.   решите задачу системой.
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