каким образом производство способно удовлетворять потребности людей?

Гость: Гость:

Естественно, производя то, что они хотят. Если человек нуждается в чем-либо, он либо попытается уменьшить эту потребность, либо попробует поискать объект, который удовлетворит ее. Люди из менее развитых стран постараются умерить свои желания и удовлетворятся тем, что имеется под рукой. Население индустриальных обществ попробует найти или создать объекты, которые отвечали бы их потребностям.