каким образом производство способно удовлетворять потребности людей?
География
каким образом производство способно удовлетворять потребности людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естественно, производя то, что они хотят. Если человек нуждается в чем-либо, он либо попытается уменьшить эту потребность, либо попробует поискать объект, который удовлетворит ее. Люди из менее развитых стран постараются умерить свои желания и удовлетворятся тем, что имеется под рукой. Население индустриальных обществ попробует найти или создать объекты, которые отвечали бы их потребностям.
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