каким образом производство способно удовлетворять потребности людей?

География
каким образом производство способно удовлетворять потребности людей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естественно, производя то, что они хотят. Если человек нуждается в чем-либо, он либо попытается уменьшить эту потребность, либо попробует поискать объект, который удовлетворит ее. Люди из менее развитых стран постараются умерить свои желания и удовлетворятся тем, что имеется под рукой. Население индустриальных обществ попробует найти или создать объекты, которые отвечали бы их потребностям.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Два пешехода вышли одновременно из двух пунктов,расстояние между которыми 25 км,и встретились через 2,5 ч. Найдите скорость каждого из них,если оди...
Ответить
Геометрия
вычислите длину дуги окружности с радиусом 4 см,если ее градусная мера равна 120 градусов.Чему равна площадь соответствующего данной дуге кругового...
Ответить
Биология
применимы ли законы наследственности к человеку?
Ответить
Физика
С какой скоростью должна лететь хоккейная шайба массой 160г , чтобы ее импульс был равен импульсу пули массой 8 г, летящей со скоростью 600м/с?
Ответить
Алгебра
Ремонтом дома занято 18 маляров и штукатуров. сколько маляров занято ремонтом если их на 4 меньше чем штукатуров ? через уравнения .
Ответить