AL+H2SO4=ALSO4+H2O+S ОКИСЛИТЬ И ВОСТАНОВИТЬ ПРОСТАВИТ коэффициенТЫ И РЕШИТЬ ПРИ ПОМОЩИ БАЛАНСА
Химия
AL+H2SO4=ALSO4+H2O+S ОКИСЛИТЬ И ВОСТАНОВИТЬ ПРОСТАВИТ коэффициенТЫ И РЕШИТЬ ПРИ ПОМОЩИ БАЛАНСА
Ответ(ы) на вопрос:
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AL+4H2SO4=AL(SO4)3+4H2O+S
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