AL+H2SO4=ALSO4+H2O+S ОКИСЛИТЬ И ВОСТАНОВИТЬ ПРОСТАВИТ коэффициенТЫ И РЕШИТЬ ПРИ ПОМОЩИ БАЛАНСА

Химия

AL+H2SO4=ALSO4+H2O+S ОКИСЛИТЬ И ВОСТАНОВИТЬ ПРОСТАВИТ коэффициенТЫ И РЕШИТЬ ПРИ ПОМОЩИ БАЛАНСА

Автор: Гость