Из двух городов,расстояние между которыми 918 км,вышли одновременно навстречу друг другу два скорых поезда.Скорость одного поезда 65 км/ч.Определи скорость другого поезда,если они встретились через 6 часов?

Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 918 км,вышли одновременно навстречу друг другу два скорых поезда.Скорость одного поезда 65 км/ч.Определи скорость другого поезда,если они встретились через 6 часов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65*6=390(км) 918-390=528(км) 528:6=88(км/ч)
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