Из двух городов,расстояние между которыми 918 км,вышли одновременно навстречу друг другу два скорых поезда.Скорость одного поезда 65 км/ч.Определи скорость другого поезда,если они встретились через 6 часов?

Математика

Из двух городов,расстояние между которыми 918 км,вышли одновременно навстречу друг другу два скорых поезда.Скорость одного поезда 65 км/ч.Определи скорость другого поезда,если они встретились через 6 часов?

Автор: Гость