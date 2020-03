answer the questions 1Are you shorter than your friend? 2 it Pugacheva a better singer than Madonna? 3 is March longer than April? 4 is winter in Russia colder than in england? ЗАРАНИЕ THANKYOU!!!!

1. Ты меньше чем твой друг? 2. Пугачева лучше Мадонны? 3. Март длиннее Апреля? 4. Зимой в России холоднее чем в англии? Там отвечать на вопросы надо на свое усмотрение. я например ответила бы так: 1. Yes, I'm shorter than my friend 2. No, Madonna is better than Pugacheva 3. Yes, March is longer than April 4. Yes, winter in Russia colder than in england

1. Ты ниже чем твой друг? 2. Пугачева лучшая певица чем Мадонна? 3. Март дольше чем апрель? 4. Зима в России холоднее чем в Англии? ___________________________________________ 1 вариант (короткие предложения): 1. Yes, I am. 2. No, she is not (isn't). 3. Yes, it is. 4. No, it is not (isn't). 2 вариант (полные предложения): 1. Yes, I am shorter than my friend. 2. No, Pugacheva is not (isn't) a better singer than Madonna. 3. Yes, Murch is longer than April. 4. No, winter in Russia is not (isn't) colder than in England.